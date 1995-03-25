Филатова (Пасечник) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Пасечник) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1941

Отец: Пасечник Василий Севастьянович

Мать: Пасечник Ольга Митрофановна

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