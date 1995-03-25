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Филатова (Пасечник) Нина Васильевна
Филатова (Пасечник) Нина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1941
Пол
Женский
Отец
Пасечник Василий Севастьянович
1909 г.р.
Мать
Пасечник (Ерохина) Ольга Митрофановна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1941
Отец:
Пасечник Василий Севастьянович
Мать:
Пасечник Ольга Митрофановна
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