Мещеряков Леонтий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1880
Дочь: Завражина Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мещеряков Антоний Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно