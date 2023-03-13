Мещеряков Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Леонтий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1880

Дочь: Завражина Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мещеряков Антоний Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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