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Бабаева (Коновалова) Лидия Магновна
Бабаева (Коновалова) Лидия Магновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Коновалов Магн Нестерович
1935 г.р.
Мать
Коновалова (Соловьёва) Зиновия Павловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Коновалов Магн Нестерович
Мать:
Коновалова Зиновия Павловна
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