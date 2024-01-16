Бабаева (Коновалова) Лидия Магновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Коновалова) Лидия Магновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Коновалов Магн Нестерович

Мать: Коновалова Зиновия Павловна

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