Проселков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проселков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проселкова Агрипена Саввична

Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Дочь: (Проселкова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Проселкова Агрипена Саввична

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 431
Смерть
Неизвестно

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