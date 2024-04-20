Проселков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Дочь: (Проселкова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Проселкова Агрипена Саввична
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 431
Смерть
Неизвестно