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Романова Екатерина Андреевна
Романова Екатерина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.2007
Пол
Женский
Отец
Романов Андрей Валентинович
1973 г.р.
Мать
Романова Оксана Игоревна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2007
Отец:
Романов Андрей Валентинович
Мать:
Романова Оксана Игоревна
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