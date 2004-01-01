Абросимов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.04.1941
Дата смерти01.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941
Рождение ребёнка
08.07.1960
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
1970
Рождение ребёнка
1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абросимова Дия (Дея)
Смерть
01.01.2004
Шелопугинский р-н, Мироново с