Абросимов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбросимов Виктор Михайлович

Абросимов Виктор Михайлович

Место рождения

Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.04.1941

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абросимова Дия (Дея)

Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абросимова Дия (Дея)

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абросимова Дия (Дея)

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абросимова Дия (Дея)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова Дия (Дея)

Смерть
01.01.2004
Шелопугинский р-н, Мироново с
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close