Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Харзино, приход Аполье

Дата рождения

28.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Дмитрий Павлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Игнатьев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1899

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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