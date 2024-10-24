Анна Ефимовна
Место рожденияХарзино, приход Аполье
Дата рождения28.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894
Муж: Дмитрий Павлович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1894
Сын: Игнатьев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1899
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно