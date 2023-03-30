Семенова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1981

Отец: не указан

Мать: Семенова Галина Ивановна

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