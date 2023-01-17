Бабинцева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Бабинцев Исак
Отец ребёнка: Бабинцев Яков
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Бабинцев Яков
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бабинцев Никифор
Отец ребёнка: Бабинцев Яков
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Бабинцев Яков
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бабинцев Иван
Отец ребёнка: Бабинцев Яков
Смерть
Неизвестно