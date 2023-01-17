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Бабинцева Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бабинцев Исак

Отец ребёнка: Бабинцев Яков

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Бабинцев Яков

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бабинцев Никифор

Отец ребёнка: Бабинцев Яков

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Бабинцев Яков

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бабинцев Иван

Отец ребёнка: Бабинцев Яков

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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