Яценко (Андрюшкина) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Андрюшкина) Ирина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Степан Яковлевич

Развод
Неизвестно

Муж: Яценко Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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