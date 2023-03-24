Яценко (Андрюшкина) Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яценко Степан Яковлевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно