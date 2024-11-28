Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1853 ст.
Сын: Самсон Иванович
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/171
Смерть
Неизвестно