Иван Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1853 ст.

Сын: Самсон Иванович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/171
Смерть
Неизвестно

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