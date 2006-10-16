Сухарев Игорь
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения07.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1965
Отец: Сухарев Анатолий
Мать: Сухарева Ксения
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
15.04.1990
Сын: Сухарев Владимир
Мать ребёнка: Сухарева Евгения
Россия, Чита
Рождение ребёнка
20.05.1993
Сын: Сухарев Кирилл
Мать ребёнка: Сухарева Евгения
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
16.10.2006
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Сухарева Евгения
Россия, Воронеж