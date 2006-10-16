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Сухарев Игорь

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

07.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1965

Отец: Сухарев Анатолий

Мать: Сухарева Ксения

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
15.04.1990

Сын: Сухарев Владимир

Мать ребёнка: Сухарева Евгения

Россия, Чита
Рождение ребёнка
20.05.1993

Сын: Сухарев Кирилл

Мать ребёнка: Сухарева Евгения

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
16.10.2006

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Сухарева Евгения

Россия, Воронеж
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