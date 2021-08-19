Чернышова (Шигина) Анна Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Между 23.05.1988 и 24.05.1988
Супруги
Чернышов Пётр Дмитриевич26.06.1930 г.р.
Дети
Чернышов Виктор Петрович30.12.1950 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1950
Рождение ребёнка
30.12.1950
Отец ребёнка: Чернышов Пётр Дмитриевич
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Между 23.05.1988 и 24.05.1988