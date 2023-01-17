Чернышова (Шигина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 23.05.1988 и 24.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1950
Отец ребёнка: Чернышов Пётр Дмитриевич
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
До 1950
Смерть
Между 23.05.1988 и 24.05.1988