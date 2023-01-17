Чернышова (Шигина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Шигина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 23.05.1988 и 24.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1950

Сын: Чернышов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Чернышов Пётр Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
До 1950

Муж: Чернышов Пётр Дмитриевич

Смерть
Между 23.05.1988 и 24.05.1988
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