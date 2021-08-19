Чернышова (Шигина) Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышова (Шигина) Анна Ивановна

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Между 23.05.1988 и 24.05.1988

Супруги
Чернышов Пётр Дмитриевич26.06.1930 г.р.
Дети
Чернышов Виктор Петрович30.12.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1950

Муж: Чернышов Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1950

Сын: Чернышов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Чернышов Пётр Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
Между 23.05.1988 и 24.05.1988

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