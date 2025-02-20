Татьяна Кононовна
женский, родилась Вычислено 1752 ст.
умерла 07.06.1794 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
ОтецКононНеизвестно г.р.
Супруги
Моисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
Дети
Агафья МоисеевнаВычислено 1774 ст. г.р.
Семён МоисеевичВычислено 1784 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 1752 ст.
Отец: Конон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Агафья Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Сын: Семён Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Федорович
Смерть
07.06.1794 ст.