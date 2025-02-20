Татьяна Кононовна Вычислено 1752 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Кононовна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1752 ст.

умерла 07.06.1794 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Отец
КононНеизвестно г.р.
Супруги
Моисей Федорович28.08.1758 ст. г.р.
Дети
Агафья МоисеевнаВычислено 1774 ст. г.р.
Семён МоисеевичВычислено 1784 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: Конон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Агафья Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Федорович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Семён Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Федорович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
07.06.1794 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

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