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Апарин Матвей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1933

Дата смерти

04.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1933

Отец: Апарин Кузьма Иванович

Мать: Апарина Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1958

Дочь: Апарина Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Апарина Алевтина Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1964

Дочь: Апарина Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Апарина Алевтина Ивановна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.05.2008
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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