Апарин Матвей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1933
Дата смерти04.05.2008
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1933
Отец: Апарин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1958
Дочь: Апарина Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Апарина Алевтина Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1964
Дочь: Апарина Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Апарина Алевтина Ивановна
Смерть
04.05.2008