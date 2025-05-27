Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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