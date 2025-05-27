Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Коркунова (Карпова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область