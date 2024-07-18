Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриян Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.01.1879
Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.06.1881
Сын: Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.10.1883
Сын: Леонтий Илларион Андриянович
Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич
Смерть
Неизвестно