Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриян Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Иван-Иоанн Андриянович

Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1881

Сын: Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1883

Сын: Леонтий Илларион Андриянович

Отец ребёнка: Андриян Афанасьевич

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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