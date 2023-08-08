Кроер Дмитрий Геннадивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроер Дмитрий Геннадивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987

Отец: Кроер Геннадий Иосифович

Мать: Кроер Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.02.2013

Дочь: Кроер Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кроер Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроер Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Кроер Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроер Наталья

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