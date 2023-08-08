Кроер Дмитрий Геннадивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1987
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987
Отец: Кроер Геннадий Иосифович
Мать: Кроер Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.02.2013
Дочь: Кроер Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кроер Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроер Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Кроер Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кроер Наталья