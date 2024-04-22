Ксения (Аксинья) Лукина
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Тит Кирьянов
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сава Титов
Отец ребёнка: Тит Кирьянов
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1780
Сын: Епимах Титов
Отец ребёнка: Тит Кирьянов
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Титов
Отец ребёнка: Тит Кирьянов
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5 об
Место жительства
1782
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Кирьянов
Смерть
Неизвестно