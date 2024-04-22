Ксения (Аксинья) Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Аксинья) Лукина

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Тит Кирьянов

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сава Титов

Отец ребёнка: Тит Кирьянов

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1780

Сын: Епимах Титов

Отец ребёнка: Тит Кирьянов

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Титов

Отец ребёнка: Тит Кирьянов

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5 об
Место жительства
1782
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Кирьянов

Смерть
Неизвестно
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