Зайцев Ксенофонт Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.
Дочь: Зайцева Надежда Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Зайцева Софья Андреевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Липовское, Щигровский уезд, Курская губерния
На 1905 год - крестьянин села Липовского Липовской волости Щигровского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Софья Андреевна
Смерть
Неизвестно