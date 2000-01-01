Чужиков Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужиков Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чужиков Игнат

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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