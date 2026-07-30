Можайская (Кузьмина) ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
женский, родилась 08.08.1843
умерла 1866
ОтецКузьмин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ1810 г.р.
Мать(Эндаурова) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНАОколо 1820 г.р.
Супруги
Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ09.03.1825 г.р.
Дети
Можайский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ24.03.1863 г.р.
Можайский НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
24.03.1863
Сын: Можайский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1865
Сын: Можайский НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Смерть
1866