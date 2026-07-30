Можайская (Кузьмина) ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 08.08.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Можайская (Кузьмина) ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 08.08.1843

умерла 1866

Отец
Кузьмин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ1810 г.р.
Мать
(Эндаурова) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНАОколо 1820 г.р.
Супруги
Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ09.03.1825 г.р.
Дети
Можайский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ24.03.1863 г.р.
Можайский НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843

Отец: Кузьмин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: (Эндаурова) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
1862

Муж: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Можайский АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1865

Сын: Можайский НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1866

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