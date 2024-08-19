Krassmann / Krasmans Janne / Jānis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти?.04.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Anskenewitz (Krassman) Ance Katerina
Мать ребёнка: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Lūse (Krasman) Luise Olga
Мать ребёнка: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne
Бракосочетание
До 1901
Смерть
?.04.1924