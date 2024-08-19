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Krassmann / Krasmans Janne / Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

?.04.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Anskenewitz (Krassman) Ance Katerina

Мать ребёнка: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne

Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Lūse (Krasman) Luise Olga

Мать ребёнка: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne

Бракосочетание
До 1901

Жена: Krassman (Zarina) Katrīne / Trīne

Смерть
?.04.1924

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