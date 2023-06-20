Коврижных Варвара Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коврижных Харитон Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Баранова возможно дочь - Агрипина
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных
Рождение ребёнка
05.07.1860
Сын: Коврижных Стефан (Степан)
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных
д. Коврижная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертина Фекла Смертина
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных
Смерть
Неизвестно