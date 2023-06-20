Коврижных Варвара Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Варвара Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коврижных Харитон Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Баранова возможно дочь - Агрипина

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных

Рождение ребёнка
05.07.1860

Сын: Коврижных Стефан (Степан)

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных

д. Коврижная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Григорий - предполагаемый сын (см. его сына Александра) )

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертина Фекла Смертина

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Коврижных

Смерть
Неизвестно
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