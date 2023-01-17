Вшивцева (Олина) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Вшивцев Силович
Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763