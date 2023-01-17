Вшивцева (Олина) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Олина) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Евстрат Силович

Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Вшивцев Андрей Силович

Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Силович

Отец ребёнка: Вшивцев Сила Михайлович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сила Михайлович

Смерть
После 1763
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