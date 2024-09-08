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Давыдов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1870

Дата смерти

11.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1870

Отец: Давыдов Иван Григорьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
18.05.1890

Жена: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: (Давыдова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
31.07.1892

Дочь: (Давыдова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Смерть
11.01.1895

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