Давыдов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1870
Дата смерти11.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1870
Отец: Давыдов Иван Григорьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
18.05.1890
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: (Давыдова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
31.07.1892
Дочь: (Давыдова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна
Смерть
11.01.1895