Дмитрюкова Марфа Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Марфа Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дмитрюкова Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Дмитрюков Кузьма Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дмитрюков Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Дмитрюков Кузьма Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Панчукова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Дмитрюков Кузьма Данилович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Кузьма Данилович

Смерть
Неизвестно
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