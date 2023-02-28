Дегтярева (Зубкова) Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Зубкова) Ирина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Дегтярев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чумакова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Дегтярев Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно
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