Дегтярева (Зубкова) Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Дегтярев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чумакова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Дегтярев Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно