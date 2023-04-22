Карев Яков Федосиевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Ксения Родионова
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: (Карева) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова
Рождение ребёнка
06.07.1891
Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.
Сын: Карев Фома Яковлев
Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова
Смерть
Неизвестно