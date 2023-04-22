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Карев Яков Федосиевич

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

26.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1860

Отец: Карев Федотий Козмин

Мать: Карева (Савельева) Евдокия Фокиева

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Ксения Родионова

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: (Карева) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Карев Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.10.1894 ст.

Сын: Карев Фома Яковлев

Мать ребёнка: Карева Ксения Родионова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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