Максютова Василя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютова Василя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Максютов Венер Хайревара Улы

Отец ребёнка: Максютов Хайревара

д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максютов Хайревара

деревня Зилим-Караново, Россия
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
д.Зилим-Караново Гафурийский р-н Башкирии
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