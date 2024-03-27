Максютова Василя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Максютов Венер Хайревара Улы
Отец ребёнка: Максютов Хайревара
д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максютов Хайревара
деревня Зилим-Караново, Россия
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
д.Зилим-Караново Гафурийский р-н Башкирии