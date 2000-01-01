Попков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопков Александр

Попков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Попкова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Даниил Александрович

Мать ребёнка: Попкова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Попкова Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Светлана Сергеевна

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