Кошкина Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Ольга Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Кошкина Епистимья Васильевна

Смерть
1910
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