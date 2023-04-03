(Федорова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки

Смерть
Неизвестно
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