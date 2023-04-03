(Федорова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно