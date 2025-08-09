Мясникова (Подлёднова) Вера Михайловна 15.09.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Мясникова (Подлёднова) Вера Михайловна

Автор
СС
Сач С.

женский, родилась 15.09.1935, Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.05.2007

Отец
Подлёднов Михаил НикитовичНеизвестно г.р.
Мать
Подлёднова Евдокия ЕремеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Подлёднов Михаил Никитович

Мать: Подлёднова Евдокия Еремеевна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мясников Николай

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Смерть
12.05.2007

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