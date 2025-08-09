Мясникова (Подлёднова) Вера Михайловна
женский, родилась 15.09.1935, Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.05.2007
ОтецПодлёднов Михаил НикитовичНеизвестно г.р.
МатьПодлёднова Евдокия ЕремеевнаНеизвестно г.р.
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Рождение
15.09.1935
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мясников Николай
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
12.05.2007