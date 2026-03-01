Сольбах Павел Павлович
мужской, родился 1855
умер Неизвестно
Супруги
Сольбах (Оленина) Александра Григорьевна04.12.1867 г.р.
Дети
Сольбах Валерий Павлович1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Сольбах (Оленина) Александра Григорьевна
Оленино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно