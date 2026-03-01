Сольбах Павел Павлович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Сольбах Павел Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1855

умер Неизвестно

Супруги
Сольбах (Оленина) Александра Григорьевна04.12.1867 г.р.
Дети
Сольбах Валерий Павлович1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1891

Жена: Сольбах (Оленина) Александра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Венчание - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000400/00000103.jpg Москва. Никитский сорок. Церковь св. Ермолая на Садовой

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сольбах Валерий Павлович

Мать ребёнка: Сольбах (Оленина) Александра Григорьевна

Оленино, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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