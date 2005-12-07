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Шмытов Всеволод Викторович

Место рождения

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.03.1947

Дата смерти

07.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947

Отец: Шмытов Виктор Андреевич

Мать: Шмытова (Трухлова) Мария Ефимовна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шмытова) Виктория Всеволодовна

Мать ребёнка: Шмытова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмытова Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Шмытова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмытова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмытова (Скотникова) Антонина

Рождение ребёнка
1972

Сын: Шмытов Дмитрий

Мать ребёнка: Шмытова (Скотникова) Антонина

Смерть
07.12.2005
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

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