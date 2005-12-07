Шмытов Всеволод Викторович
Место рождения
Дата рождения29.03.1947
Дата смерти07.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шмытова) Виктория Всеволодовна
Мать ребёнка: Шмытова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмытова Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Шмытова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмытова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Шмытов Дмитрий
Мать ребёнка: Шмытова (Скотникова) Антонина
Смерть
07.12.2005