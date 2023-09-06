Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Холявко Дмитрий
Мать: Холявко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тризна) Вера
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман (Тризна) Анна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1938
Сын: Тризна Виктор
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно