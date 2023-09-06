Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Холявко Дмитрий

Мать: Холявко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тризна) Вера

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман (Тризна) Анна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1938

Сын: Тризна Виктор

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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