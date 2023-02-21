Актанов Нургазим
Место рождениясело Алексеевка Здвинского района Новосибирской области
Дата рождения1902
Дата смерти26.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
село Алексеевка Здвинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
24.06.1928
Сын: Актанов Сапар Нургазинович
Мать ребёнка: Актанова Анна ( по- русски) Д
Россия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на
Рождение ребёнка
1933
Сын: Актанов Петр Нургазимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Актанов Сапар Нургазимович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1942
СЗФ 874 сп 252 сд.
Имянаречение
Неизвестно
Василий Иванович
Смерть
26.05.1942
г.Ярославль
Ярославская обл.г. Ярославль госпиталь ЭГ 1085 было сквозное пулевое ранение 16 мая 1942г