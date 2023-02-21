Актанов Нургазим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Актанов Нургазим

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Место рождения

село Алексеевка Здвинского района Новосибирской области

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

село Алексеевка Здвинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
24.06.1928

Сын: Актанов Сапар Нургазинович

Мать ребёнка: Актанова Анна ( по- русски) Д

Россия, Новосибироская обл д. Малышево Барабинского р-на
Рождение ребёнка
1933

Сын: Актанов Петр Нургазимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Актанов Сапар Нургазимович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1942
СЗФ 874 сп 252 сд.
Имянаречение
Неизвестно
Василий Иванович
Смерть
26.05.1942
г.Ярославль
Ярославская обл.г. Ярославль госпиталь ЭГ 1085 было сквозное пулевое ранение 16 мая 1942г
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