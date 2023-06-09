Мармулева (Лаврова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лавров Иван
Рождение ребёнка
08.11.18
Дочь: Супрунова (Лаврова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мармулев Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Логачева (Лаврова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: не указан