Мармулева (Лаврова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мармулева (Лаврова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Иван

Рождение ребёнка
08.11.18

Дочь: Супрунова (Лаврова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Мармулев Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Логачева (Лаврова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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