Осокин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1938

Сын: Осокин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Осокина Апполинария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Осокина Апполинария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Апполинария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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