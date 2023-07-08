Бирюкова София Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 02.07.1811
Дочь: Бирюкова (Бирюкова) София Карповна
Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Сын: Бирюков Илларион Карпович
Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович
Рождение ребёнка
19.01.1818
Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович
Рождение ребёнка
01.09.1823
Сын: Бирюков Александр Карпович
Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович
Смерть
Неизвестно