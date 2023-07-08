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Бирюкова София Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Карп Каллиникович

Рождение ребёнка
Около 02.07.1811

Дочь: Бирюкова (Бирюкова) София Карповна

Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Сын: Бирюков Илларион Карпович

Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1818

Сын: Бирюков Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1823

Сын: Бирюков Александр Карпович

Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Бирюков Иван Карпович

Отец ребёнка: Бирюков Карп Каллиникович

Смерть
Неизвестно

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