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Седов Иван Романов

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Седов Роман Петров

Мать: Седова Дарья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Седова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Седова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Седов Михайло Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Рождение ребёнка
?.05.1795

Дочь: (Седова) Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Седов Александр Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

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