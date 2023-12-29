Седов Иван Романов
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Седов Роман Петров
Мать: Седова Дарья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Седова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Седова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Седов Михайло Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
?.05.1795
Дочь: (Седова) Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова