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Климов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

14.02.1927

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927

Отец: Климов Алексей Васильевич

Мать: Климова Вера Матвеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
28.02.1949

Жена: Климова Лидия Яковлевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1950

Сын: Климов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Климова Лидия Яковлевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Развод
12.09.1955

Жена: Климова Лидия Яковлевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
23.11.1999
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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