Климов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1927
Дата смерти23.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1927
Отец: Климов Алексей Васильевич
Мать: Климова Вера Матвеевна
Бракосочетание
28.02.1949
Жена: Климова Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1950
Сын: Климов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Климова Лидия Яковлевна
Развод
12.09.1955
Жена: Климова Лидия Яковлевна
Смерть
23.11.1999