Семенова (Ракитина (ПД) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Ракитина (ПД) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щирова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Тихонович

Смерть
Неизвестно
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