Ферапонт Филиппович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ферапонт Филиппович

Место рождения

село Александровка Казанского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Филипп Родионович

Мать: Татьяна Степановна

село Александровка Казанского уезда Казанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
село Александровка Казанского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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