Ферапонт Филиппович
Место рождениясело Александровка Казанского уезда Казанской губернии
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Филипп Родионович
Мать: Татьяна Степановна
село Александровка Казанского уезда Казанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
село Александровка Казанского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно