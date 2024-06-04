Широких Павел Григорьев
Место рожденияпоч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широких Агафья Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812