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Широких Павел Григорьев

Место рождения

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Широких Григорий Захаров

Мать: Широких (Вострикова) Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широких Агафья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812

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