Пашин Виталий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти08.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926
Место жительства
По 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1951
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1972 по 2013
Смерть
08.10.2013