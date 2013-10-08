Пашин Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашин Виталий Васильевич

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Место рождения

Сасово, город Сасово, Рязанская область

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

08.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Место жительства
С 1926
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Место жительства
По 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1951
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1972 по 2013
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
08.10.2013
Кострома, город Кострома, Костромская область
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