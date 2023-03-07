Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев
Место рождениядер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1626
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Суднишников Дмитрий (Митка)
Мать: не указана
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Суднишников Федор (Фетка) Баженов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суднишников Максим Баженов
Мать ребёнка: не указана
дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Елашевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1626