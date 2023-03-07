Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев

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Место рождения

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1626

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Суднишников Дмитрий (Митка)

Мать: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Суднишников Федор (Фетка) Баженов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суднишников Максим Баженов

Мать ребёнка: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Елашевская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1626
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