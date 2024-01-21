Едренкина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Едренкина Матрена Петровна
Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Едренкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно