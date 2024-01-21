Едренкина Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Едренкина Матрена Петровна

Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Едренкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Едренкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Едренкин Петр Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едренкин Петр Маркелович

Смерть
Неизвестно
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