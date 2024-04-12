Ермаков Григорий Федотович
Место рождения
Дата рождения21.11.1924
Дата смерти26.10.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924
Отец: Ермаков Федот Федосеевич
Рождение ребёнка
02.06.1950
Дочь: Депутатова--Ермакова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
13.08.?
Сын: Ермаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова--Ермакова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельминова--Ермакова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна
Смерть
26.10.1983