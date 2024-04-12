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Ермаков Григорий Федотович

Место рождения

Шмаково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.11.1924

Дата смерти

26.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924

Отец: Ермаков Федот Федосеевич

Мать: не указана

Шмаково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.06.1950

Дочь: Депутатова--Ермакова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
13.08.?

Сын: Ермаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова--Ермакова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельминова--Ермакова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Ермакова -Коротич Валентина Михайловна

Смерть
26.10.1983
Шмаково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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